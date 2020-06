Israel y Estados Unidos advirtieron a Rusia que no debe proporcionar a Siria equipos de misiles avanzados tierra-aire, algo anunciado para dentro de dos semanas, al afirmar que la medida desestabilizaría aún más la región y aumentaría las tensiones.

Los S-300 son misiles defensivos para derribar aviones invasores.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de la decisión de proporcionar a Siria misiles del sistema S-300 en una llamada telefónica el domingo.

Misiles en acción.

En respuesta, según una declaración de la oficina de Netanyahu, “el primer ministro dijo que proporcionar sistemas avanzados de armas a los actores irresponsables aumentará los peligros en la región, y que Israel continuará defendiéndose y defendiendo sus intereses”.

Al mismo tiempo, el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que el anuncio de Rusia era un “gran error” que causaría una “escalada significativa” de tensiones. Instó a Moscú a reconsiderar.

Noticias del Canal 10 citó a un alto funcionario estadounidense que señaló que el sistema podría poner en peligro los aviones de la Fuerza Aérea estadounidenses que operan contra el Estado Islámico en Siria.

“Llevar más misiles antiaéreos a Siria no resolverá el lanzamiento indiscriminado e indiscriminado de misiles del ejército sirio y no mitigará el peligro para los aviones que vuelan en el área”, dijo el funcionario no identificado.