Aunque la tercera audiencia en el caso contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores debía desarrollarse el martes 30 de junio en Manhattan, la Justicia de Estados Unidos decidió aplazarla hasta el 22 de julio tras aceptar la solicitud de la Fiscalía.

Tal decisión del juez Alvin K. Hellerstein surgió luego de presentarse un pedido del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien argumentó que era necesario posponer la audiencia por problemas logísticos y de seguridad relacionados con el traslado del líder chavista.

Acusados

Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela, el 3 de enero, en un operativo militar ordenado por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

Desde ese arresto ambos enfrentan un proceso judicial en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ubicado en Nueva York, donde son acusados de narcoterrorismo, conspiración para exportar droga a EE.UU. y uso de armas.

Movidas

En tanto, en Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, continuó desmantelando el aparato chavista de Maduro.

Desde que tomó el poder con aval de Washington, Delcy Rodríguez ha ordenado unos 16 cambios ministeriales.

Hija de Hugo Chávez

La presidenta Delcy Rodríguez sacó del Instituto Nacional de Parques a Rosinés Chávez, la hija menor del difunto comandante Hugo Chávez, y la nombró en el cargo solo figurativo de jefa de la Gran Misión Venezuela Joven.

También removió del Ministerio de Hábitat al mayor general Jorge Márquez Monsalve, ficha de extrema confianza de Nicolás Maduro, y designó en su lugar a la arquitecta Paola Posani.