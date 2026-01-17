María Corina Machado expresó su deseo de ser elegida presidenta de Venezuela y pretende volver pronto a su país. “Vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, declaró a Fox News, tras su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, Trump ha descartado por ahora presionar para lograr un cambio de gobierno en el país caribeño y ha hablado por teléfono con Delcy Rodríguez, quien asumió el gobierno tras la caída de Nicolás Maduro.

Sobre este tema, Machado afirmó que está “profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada”.

“Delcy está cumpliendo órdenes”, expresó Machado tras recordar que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido “con la suya”.

Da con palo de Delcy

Machado afirmó que Rodríguez es “la principal aliada y representante del régimen ruso, del chino y del iraní”, pero no representa al pueblo venezolano.

Añadió que Venezuela se convertirá en “el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás”.

Mientras tanto, políticos noruegos criticaron que Machado haya entregado a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz. “Aunque Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el premio de la Paz”, dijo la exministra de Exteriores Ine Eriksen.

Trump dijo ayer que planea seguir en contacto con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.