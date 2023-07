El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ya fue dado de alta tras haber sido internado el pasado 1 de julio por coronavirus (COVID-19).

A través de Twitter, su hijo Álvaro Vargas Llosa confirmó la noticia. “Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado”, aseguró.

Asimismo, agradeció al Hospital Ruber Internacional por la atención impecable al aclamado escritor peruano.

“Innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días: ¡Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!”, finaliza la publicación.

Internado por COVID-19

El 3 de julio, su hija Morgana Vargas dio a conocer que su padre se encontraba hospitalizado. “En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado por Covid-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios respetar su privacidad y la nuestra”.

Actualmente, Mario Vargas Llosa radica en (Madrid) España, a donde regresó tras pasar varios meses en Perú.