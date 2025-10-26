Al portaaviones USS Gerald R. Ford, que navega desde el Mediterráneo hacia el Caribe para unirse a la flota de Estados Unidos que se alista para atacar a Venezuela y derrocar al dictador Nicolás Maduro, se sumarán cinco destructores de su grupo de ataque y podría hacerlo un submarino nuclear.

Fuentes de inteligencia revelaron que el portaaviones, el buque de guerra más grande del mundo y con capacidad para 90 aviones cazabombarderos, arribará al Caribe en unos días acompañado al menos los destructores con misiles guiados USS Mitscher (DDG 57), USS Mahan (DDG 72), USS Bainbridge (DDG 96), USS Forrest Sherman (DDG 98) y USS Winston S. Churchill (DDG 81).

Nuclear

Es posible -medida que se evalúa en la Casa Blanca- que se les una un submarino nuclear. Todos esos buques se integrarán a los que ya operan en el Caribe, frente a Venezuela, en espera de órdenes del presidente Donald Trump para atacar objetivos venezolanos en tierra.

Fuerza

Se trata de los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Stockdale; el crucero de lanzamisiles guiados USS Lake Erie, los buques de transporte anfibio San Antonio y Fort Lauderdale, el buque de asalto USS Iwo Jima; el buque de operaciones especiales MV Ocean Trader; y el buque de combate litoral USS Minneapolis-Saint Paul. Estados Unidos tiene en el Caribe aviones de combate F-35, P-8A Poseidón, bombarderos y de transporte y reabastecimiento.