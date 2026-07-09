Estados Unidos (EE.UU.) volvió a bombardear anoche y la madrugada de hoy jueves (hora local iraní) objetivos en el sur de Irán, donde se reportó explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla de Sirik y en provincia suroccidental de Bushehr.

Los ataques con misiles y bombas siguen a declaraciones del presidente Donald Trump anunciando ataques “más duros” y dando por “terminado” el memorando de entendimiento del 17 de junio para desescalar el conflicto en Medio Oriente y negociar la paz.

Ataque con todo

El Comando Central (Centcom) de Estados Unidos informó que, “por orden del comandante en jefe”, sus fuerzas realizan ataques adicionales contra Irán “para degradar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, al alegar ataques iraníes contra buques en esa vía marítima que Teherán no reivindicó.

Hubo explosiones durante las primeras horas de la madrugada de este jueves en Bandar Abás, Sirik, Chabahar, Konarak y Bushehr, en el sur de Irán, mientras las defensas costeras de Bandar Abás y la isla de Qeshm repelían a misiles y drones estadounidenses.

Irán se defiende

Antes, en la noche entre martes y miércoles, Estados Unidos golpeó la provincia de Hormozgan y la ciudad portuaria de Mahshahr, a lo que el Cuerpo de Guardianes de la República Islámica (CGRI) respondió con ataques de represalia contra 85 objetivos militares estratégicos de Estados Unidos: instalaciones de la Quinta Flota en Baréin, el puerto de Salman y la base aérea Ali al-Salem, en Kuwait.

Horas antes, Trump dijo que los iraníes “son basura, gente enferma” y anunció, como pasó, que “les vamos a dar duro”.