Mon Laferte ya es mamá. La cantante chilena recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar el nacimiento de su hijo Joel.

“Ya soy mamá”, escribió la intérprete de exitosas canciones como “Tu falta de querer”, “Pa’ dónde se fue” y “Si tú me quisieras”.

Mon Laferte se convirtió en madre. (Foto: @@monlaferte).

La ganadora del Gramnmy tiene 38 años y se convirtió en madre por primera vez, fruto de su relación sentimental con el productor Joel Orta.

En el 2020, Mon Laferte tuvo una ruptura sentimental que, según confesó en su transmisión, le generó mucho daño. Actualmente, la chilena vive la etapa más feliz de su vida con el nacimiento de su bebé.

Mon Laferte exploró su embarazo en su tema “Algo es mejor”

El sencillo de la cantante chilena radicada en México, Mon Laferte, “Algo es mejor”, expresa el cambio de emociones y de mentalidad que ha vivido en su vida desde que deseó convertirse en madre.

“Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú con toda la ilusión de quedar embarazada. Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El océano Pacífico siempre me inspira, los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre, tan plena y feliz!”, expresó la cantante por medio de un comunicado.

