Christian Oliver perdió la vida junto a sus dos menores hijas luego de que el avión en el que viajaban se estrellara en el mar.

La policía local confirmó la muerte de Christian Klepser, como era su nombre real, y sus dos hijas, Madita y Annik, de 10 y 12 años, respectivamente.

Según el diario Searchlight, Robert Sachs, piloto de la nave, habría alertado a la torre de control del aeropuerto local sobre problemas técnicos en la avioneta y pretendía regresar a la pista de aterrizaje. Dicha conversación fue la última que tuvo con la torre de control.

Se desconocen las causas que originó el accidente, sin embargo, la Policía está investigando el hecho y emitió un comunicado al respecto: “La RSVGPF expresa sus condolencias a todos los afectados negativamente por este trágico incidente. La RSVGPF actualizará al público a medida que se recopile más información. La investigación del asunto continúa”, señalaron en sus redes sociales.

¿En qué producciones participó Christian Oliver?

El actor alemán, quien falleció a los 51 años, se destacó por su papel en Saved by the Bell: The Next Class, donde interpretó a Brian Keller de 1994 a 1995. Asimismo, actuó en VIP junto a Pamela Anderson. Luego apareció en varias otras series como Sense 8, Timeless o Hunters. En el cine, Oliver actuó en Walkyrie junto a Tom Cruise, 2007, Speed Racer, 2008, o más recientemente en la última parte de las aventuras de Indiana Jones, Indiana Jones y el dial del destino.