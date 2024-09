El papa Francisco aprobó la expulsión de diez miembros del Sodalicio de Vida Cristiana -sociedad de vida apostólica laical peruana aprobada por el papa Juan Pablo II en 1997- debido a la gravedad de los abusos denunciados por sus víctimas.

Entre los expulsados por el papa se encuentran figuras destacadas como el exsuperior general Eduardo Regal Villa, el exarzobispo de Piura y Tumbes José Antonio Eguren, y el comunicador Alejandro Bermúdez.

El Sodalicio de Vida Cristiana ha estado en el centro de múltiples denuncias de abuso que el sistema jurídico peruano no ha sido capaz de sancionar como se merece, de acuerdo a las víctimas.





Se defendieron

La decisión se tomó tras evaluar las defensas presentadas en respuesta a las denuncias surgidas durante la Misión Especial confiada a Charles J. Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y a Jordi Bertomeu Farnós, oficial del mismo dicasterio. Esta misión tuvo lugar en la Nunciatura Apostólica del Perú entre julio y agosto de 2023.

Misión Especial se confió a Charles J. Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y a Jordi Bertomeu Farnós, oficial del mismo dicasterio. Ellos comprobaron los abusos.





Lista de expulsados

Los diez miembros expulsados del Sodalicio de Vida Cristiana son; Eduardo Antonio Regal Villa (ex superior general); José Antonio Eguren Anselmi (arzobispo emérito de Piura); los ex superiores regionales Rafael Alberto Ismodes Cascón y Erwin Augusto Scheuch Pool; los exformadores Humberto Carlos del Castillo Drago, Oscar Adolfo Tokumura Tokomura y Daniel Alfonso Cardó Soria; los ex miembros incorporados Ricardo Adolfo Trenemann Young y Miguel Arturo Salazar Steiger; y el periodista Alejandro Bermúdez Rosell.

Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, cuando todo le iba bien.

Graves faltas

El papa destacó que la decisión se basó en el “escándalo producido por el número y la gravedad de los abusos denunciados por las víctimas”. Tales abusos incluyen: abuso físico, con sadismo y violencia; abuso de conciencia, utilizando métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados; abuso espiritual, instrumentalizando información obtenida en el fuero interno no sacramental o dirección espiritual; abuso del cargo y de autoridad, con episodios de hackeo de comunicaciones y acoso en el lugar de trabajo, así como encubrimiento de delitos; abuso en la administración de bienes eclesiásticos y abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo.





Denuncia “encubrimiento”

José Enrique Escardó Steck, el primer denunciante de los abusos cometidos por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, ha calificado la reciente expulsión de diez miembros de la organización como un acto de “encubrimiento” por parte de la Iglesia Católica. Escardó Steck expresó su descontento a través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), donde manifestó que la medida no representa una verdadera justicia para las víctimas.

Escardó afirmó que la Iglesia Católica está enviando un mensaje equivocado al proteger al Sodalicio y expulsar a algunos de sus miembros para dar la impresión de que se están tomando medidas. Según él, esta acción es simplemente una estrategia de marketing para limpiar la imagen tanto de la Iglesia como del Sodalicio, y no una verdadera búsqueda de justicia.





