Tras ser bendecida ayer por el papa León XIV, la sagrada imagen del Señor de los Milagros ingresó a la Basílica de San Pedro, en El Vaticano, donde se celebró una misa en su honor.

El papa también canonizó por primera vez a beatos de Venezuela: José Hernández, el “médico de los pobres”, y Carmen Rendiles.

Venezuela toda celebró que de golpe cuente ya con dos santos.

Procesión

Después de su recorrido procesional por Roma (Italia), el anda con la imagen del Señor de los Milagros recibió la bendición papal en la Plaza de San Pedro.

Antes, el Cristo Morado fue por primera vez en procesión desde la Via della Conciliazione hacia El Vaticano.

Antes, el Cristo Morado fue por primera vez en procesión desde la Via della Conciliazione hacia El Vaticano.

Bendición

Culminada la oración del Ángelus, León XIV recorría la plaza a bordo del papamóvil y detuvo el vehículo frente a la venerada imagen, donde se encontraban los devotos con hábito morado y, con la mano derecha, hizo la señal de la bendición pontifical.

Luego juntó las manos en señal de oración y se retiró.

Al llegar el sumo pontífice, niños de la filarmónica de la Escuela de Arte Musical de París (Francia) interpretaban “El Cóndor Pasa”.

Misa

Con los gritos de “¡viva el Señor de los Milagros!”, “¡viva el papa León XIV!” y “¡viva el Perú!” culminó la misa de homenaje al Señor de los Milagros en la Basílica de San Pedro.

La misa fue oficiada por el cardenal peruano Pedro Barreto.