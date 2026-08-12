Mientras crece la cifra de muertos por el terremoto de 7.4 grados que azotó el lunes a Colombia, rescatistas luchan contra el tiempo para sacar a personas atrapadas bajo los escombros de los inmuebles que se desplomaron por el movimiento telúrico.

En un avión de la FAP, Perú envió a Colombia 12 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos, carpas y otros artículos).

Los socorristas trabajan por turnos, de día y de noche, sin descanso. Equipos de escucha y perros adiestrados se emplean en busca de señales de vida.

Trabajo intenso

A fin de avanzar, sobre todo cuando hay indicios de vida, se remueve escombros y escarba con palas, picos y hasta las manos, de ser necesario.

Ayer se rescató, tras excavarse un túnel de 8 metros, a la biomédica Diana Carolina Troncoso (31), quien pasó 30 horas atrapada bajo las ruinas del edificio de cuatro pisos Torres del Limonar, en Cali.

Otra mujer

Anoche, rescataron a Daniela Largo (32), debajo de los escombros de una estructura colapsada en Pereira, otra de las ciudades más golpeadas y donde se reportó a 53 personas atrapadas.

También en Pereira, un hombre de 35 años logró ser rescatado con vida durante la madrugada.

Otras cuadrillas de rescate, que incluyen a 180 especialistas del Ejército y binomios de socorristas y perros rescatistas, concentraban sus esfuerzos en los puntos críticos de mayor colapso en ciudades con desplomes severos.

Atrapados

Es el caso de San José del Palmar (Chocó, zona del epicentro del sismo), El Cairo (municipio del Valle del Cauca afectado en un 80 % y donde los bomberos buscan a campesinos atrapados en casas artesanales), Manizales (Caldas) y Quibdó (Chocó).

Cali, Manizales y Pereira han decretado toques de queda nocturnos ante saqueos e intentos de pillaje a raíz del terremoto.

Víctimas

Anoche, al cierre de esta edición, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) confirmó el fallecimiento de 254 personas a un día del devastador sismo de magnitud 7.4.

Alrededor de 2600 personas quedaron heridas de diversa gravedad y 190 están registradas formalmente como desaparecidas bajo escombros, aunque se cree que la cifra es mayor.