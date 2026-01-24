“¡Quédense en casa, tengan provisiones y prepárense!”, recomendó ayer el director del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, Ken Graham, ante la tormenta invernal que golpea a la mitad del país con fuertes nevadas y temperaturas bajo cero.

Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados están expuestos a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas y avanzó por el sur y el medio oeste del país y alcanzará entre hoy y mañana la costa este.

Las intensas nevadas y bajas temperaturas podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de “catastróficas” capas de hielo en las carreteras de hasta 60 centímetros en algunos estados.

Nueva York, la más poblada del país, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 35 centímetros, aseguró ayer que está “lista” para afrontar el temporal.

Vuelos cancelados

Hasta ayer se han reportado más de 1400 vuelos cancelados y cientos de retrasos afectando a viajeros nacionales e internacionales.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban largas colas en supermercados de varios estados y estanterías vacías, ya que la población se apresuraba a abastecerse de agua embotellada, alimentos enlatados y papel higiénico de cara al fin de semana, pues no podrán salir de casa.

Washington, la ciudad capital, espera entre 15 y 25 centímetros de nieve y las escuelas podrían cerrar este lunes.