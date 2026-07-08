Tres adultos mayores peruanos retornaron la madrugada de ayer a nuestro país, al ser evacuados de la zona más afectada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio con un saldo superior a los tres mil fallecidos y aún 30 mil desaparecidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, antes de su llegada, los tres connacionales hicieron escala de su vuelo en Bogotá, en Colombia, donde recibieron asistencia por parte de funcionarios consulares.

Llegada

A su arribo a Lima, también recibieron atención del personal de la Cancillería y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Uno de ellos quedó alojado porque sus familiares viven en el interior del país.

Un cuarto peruano, de 91 años, no pudo ser trasladado “debido a causas de fuerza mayor”, por lo que la Sección de Intereses continúa realizando gestiones y el seguimiento para brindarle asistencia consular.

Faltan más peruanos

También continúan las gestiones para que menores de edad peruanos puedan ser evacuados a la brevedad.

En tanto, en territorio venezolano, la iniciativa ciudadana “Desaparecidos Terremoto Venezuela”, web para reportar a familiares en paradero desconocido, registró más de 30,000 personas con las que no se ha podido establecer contacto.

Zona devastada

Familiares de víctimas en La Guaira, la zona más devastada, piden que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, al creer que todavía quedan cuerpos y quizá heridos por recuperar.

Los sismos causaron la muerte de momento de 3685 personas, informó el gobierno sin ofrecer la cifra exacta y verificable de desaparecidos.