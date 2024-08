La Fuerza Armada de Venezuela ratificó su “absoluta lealtad” al presidente Nicolás Maduro y tachó de “desesperados y sediciosos” a los pedidos de apoyo de los opositores Edmundo González y María Corina Machado, quienes exhortaron a militares y policías a dar la espalda al gobierno chavista para estar “del lado del pueblo” y cesar la represión a las protestas contra un “fraude electoral”.

El poder de los militares, decisivo a la hora de equilibrar la pugna entre distintos bandos antagónicos, parece de momento garantizado por el gobierno de Maduro, al menos por lo que se dice.

La oposición, sin embargo, habla de que militares se han pronunciado en diversos niveles en contra del régimen chavista.





Rechazo a oposición

“Rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos” que “persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán”, aseveró el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino.

Indicó que los militares “ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros (...), quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular para el próximo período presidencial 2025-2031″.





Denuncia terror

La líder opositora María Corina Machado denunció una “campaña de terror” en Venezuela, en medio de masivas detenciones en protestas contra la reelección de Maduro y la cruzada de este contra redes sociales y WhatsApp.

“Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos (...), el miedo no nos va a paralizar”, subrayó.

Además, por otro lado, el presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, busca con Estados Unidos negociar para que Maduro entregue el poder en enero, según el periodista peruano Jaime Bayly.





