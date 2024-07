El presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones de este domingo en Venezuela con 5′150,092 votos, el 51.20 % del total, informó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elvis Amoroso en un informe de resultados que, según dijo, reflejaba el 80 % de las actas escrutadas.

Maduro celebró el triunfo con sus seguidores y advirtió que ha sido la derrota del fascismo que nunca pasará en Venezuela.

Con este resultado, Maduro se reelige por segunda vez y comenzará un tercer mandato al frente del Ejecutivo, que se extenderá de enero de 2025 a enero de 2031.





Vencedor oficial

Postulado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro superó en las urnas al principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien obtuvo 4′445,978 votos, o el 44.2 % del total.

El presidente Nicolas Maduro ejerce su derecho al voto en Venezuela.

El triunfo de Maduro representa la continuidad del chavismo en el poder, que llegó en 1999 de la mano de Hugo Chávez. En 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro asumió un cargo del que no se ha separado desde entonces.





Hugo Chávez

“El triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, con las amenazas, no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, señaló Nicolás Maduro al celebrar su triunfo.

En esa línea, afirmó ante sus seguidores, al recordar a Hugo Chávez, su antecesor: “El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará. Ni hoy ni nunca. Este, comandante Chávez, es tu triunfo”.









¿Y los pronósticos?

Los resultados de este domingo no habían sido pronosticados por las encuestas. Una medición de ORC Consultores publicada en julio indicaba que González Urrutia tenía el 59,68 % de la intención de voto por el 14,64 % de Maduro.

El chavismo siempre rechazó esos pronósticos y aseguró que formaban parte de una campaña destinada a preparar el terreno para cantar fraude una vez que el Consejo Nacional Electoral diera los resultados. A pesar de esos números, Maduro se declaraba confiado en ganar y mantener su proyecto de Gobierno, informó la cadena CNN.





¿Boca de urna?

Según conteos a boca de urna, el candidato opositor Edmundo González obtenía un amplio triunfo sobre el presidente y oficialista Nicolás Maduro, quien busca reelegirse por tercera vez.

González, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), felicitó a los venezolanos por “esta jornada histórica” con “participación masiva”.

María Corina Machado, aliada de González, pidió que todos los testigos (personeros) permanezcan “en vigilia”. “Hemos luchado estos años para este día. Estos son los minutos cruciales, las horas decisivas”, dijo al llamar a los votantes a velar por los votos antichavistas que avalan a la oposición.





¿Dos ganadores?

Según un sondeo de boca de urna de Edison Research, empresa de medición de opinión que opera en más de 66 países en todo el mundo, el opositor González habría obtenido el 64 % de los votos, contra el 31 % de Maduro.

En tanto, un sondeo de boca de urna de Lewis and Thompson Analytics Data, al mediodía, cuando se votaba, dio 55 % a Maduro y 34 % a González, lo que llevó anoche al expresidente boliviano Evo Morales a felicitar al mandatario venezolano por la “gran victoria de la Revolución Bolivariana”.





Violencia electoral

Actos de violencia se registraron durante la jornada de votación de ayer. Se reportó heridos en San Antonio del Táchira, al dispararse armas de fuego cerca a un centro de votación. El periodista exiliado Arturo McFields confirmó la muerte de un “herido por los colectivos chavistas”.

La vocera de la oposición, Delsa Solórzano, denunció irregularidades en el conteo de votos “sin ingreso de los testigos al CNE”.





