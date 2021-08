“Lo que está pasando en Afganistán es horrible, es un momento crítico” dijo Zahra Habibi, una estudiante afgana de la Universidad de Chile, luego que los talibanes, grupo extremista y conservador, tomara Kabul.

Recordemos que hoy en día, Afganistán hoy es el foco de todas las miradas, criticas y preocupación, pues tras la toma del poder de los talibanes, la huida del presidente Ashraf Ghani y la retirada de las tropas de EE.UU. y aliadas, estos han vuelto a implantar el miedo con la interpretación radical de la ley islámica, como ya lo hicieron en 1996 y 2001, años que se conocen como el “reino del terror”.

“Yo creo que ser mujer en Afganistán va a ser un crimen en sí, con presencia de talibanes el ser mujer es un crimen, entonces si quieres vivir, no debes nacer como mujer, eso es lo que espera para las mujeres en Afganistán con régimen de los talibanes”, aseguró a Todo Noticias.

“Si ellos están diciendo que nosotros vamos a tener una actitud más pacífica, ¿por qué están hablando con armas?, ¿por qué en sus manos se ve armamento? si yo quiero hablar y llegar a un acuerdo de paz con alguien, no voy a entrar con armas para hablar. Segundo, ¿por qué hay persecución de políticos?, ¿por qué no dejan que la gente salga?, es mentira, no hay que creer en ellos”, agregó.

Durante su gobierno, los talibanes prohibieron a las niñas asistir a la escuela, impidieron a las mujeres trabajar o salir solas sin un acompañante varón, y castigaron con la lapidación o latigazos a las acusadas de adulterio.

Habibi habló también sobre las imágenes de madres entregando a sus hijos para que abandonen el país. “Viví entre los 15 y 19 años en Afganistán, en ese momento hablé con mucha gente y ellos hablaban que los talibanes. En su primer gobierno, torturaban a la gente sacando los ojos de la cabeza, sacando la piel y con cuchillo mataban a los niños”, expresó horrorizada.

