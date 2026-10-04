La jornada electoral se vio alterada en Sorochuco, provincia de Celendín, en la región Cajamarca, luego de que alrededor de las 11:30 de la mañana se registrara la detonación de un explosivo que provocó un incendio en la institución educativa David Sánchez Infante, habilitada como local de votación.

El fuego alcanzó parte del techo y otros ambientes del colegio, obligando a suspender el sufragio en el lugar. El incidente afectó a cerca de 300 electores que tenían asignadas dos mesas en el colegio.

La ODPE Cajamarca informó que no hubo personas heridas y que el material electoral no resultó dañado, pues las explosiones no alcanzaron las aulas donde se desarrollaba la votación. El incendio ya fue controlado y la zona quedó bajo resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía Penal de Turno de Celendín y la Policía iniciaron las diligencias para determinar qué ocurrió y establecer la naturaleza de los artefactos que provocaron la detonación.

Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado detenidos ni precisado quiénes estarían detrás del hecho. Mientras continúan las investigaciones, se coordinan medidas para garantizar que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho al voto en otro espacio.