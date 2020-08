Un joven identificado como Ronald Callirgos denunció que su inquilina, Nicole Verónica Celi Cobeñas de Aliaga, se niega a abandonar su departamento pese a que no paga la renta desde octubre del 2019.

El inmueble se encuentra en el distrito de Chorrillos y según el denunciante, su inquilina debe más de 7 mil soles.

“Esta señora ya cruzó el límite. Debe agua, debe luz y no es por la pandemia, debe desde mucho más antes, desde octubre del 2019. Tiene problemas con los propietarios de mi condominio, es agresiva, no quiere pagar e indica que quiere que le hagan juicio para poder salir. No quiere pagar luz, no quiere pagar agua, quiere vivir gratis”, manifestó el joven en ATV Noticias.

El denunciante presentó un video donde se observa a esta mujer agrediéndolo repetidamente con una escoba. La agresión se dio luego que Ronald fue a cobrarle la renta.

En ese sentido, algunos vecinos apoyaron a Ronald Callirgos y manifestaron que Nicole Verónica Celi es una mujer agresiva.

Asimismo, el dueño del departamento denunció que por culpa de esta mujer no puede pagar las cuotas del inmueble financiado mediante un crédito Mi Vivienda a 20 años.

Además, denunció que no ha podido hacer la denuncia porque la comisaría de Villa no la admite:

“El comisario Sergio Briceño que está a cargo de la comisaría de Villa (...) hay una presunta confabulación hacia mi persona”, manifestó.

