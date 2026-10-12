Los conejos atletas más destacados de toda Europa compitieron entre el viernes y este último domingo a puro salto, en la localidad costera de Lysekil, Suecia.

En el Campeonato Europeo de Salto de Conejos 2026 participaron en competencias de salto de longitud, salto de altura y carreras en circuito recto (con vallas a contrarreloj).

Los campeonatos en que compiten conejos tienen muchos seguidores en Europa, donde se admira la belleza, destreza y rapidez de estos animales.

Agilidad

Los animales demostraron su agilidad superando obstáculos a gran velocidad bajo la guía de sus entrenadores en el antiguo pabellón deportivo de la ciudad (Gamla idrottshallen) y bajo supervisión de la Federación Sueca de Salto de Conejos (Sveriges Kaninhoppares Riksförbund).

Control

La Federación Sueca de Salto de Conejos (Sveriges Kaninhoppares Riksförbund) es la encargada de la supervisión, manteniendo las exigentes categorías de élite donde los animales demuestran su agilidad superando obstáculos a gran velocidad.