La cuarentena decretada por varios países para evitar la propagación del coronavirus, ha causado revuelo en muchas actividades. Una de ellas son las clases escolares y superiores, que ahora se están dando de manera virtual.

La sociedad, los padres, los tutores, los familiares, han estado muy atentos a los niños, ya que ahora, al tenerlos dentro de la casa y realizando los deberes educativos, hay que prestarles más atención y ayudarlos en este nuevo proceso.

Sin embargo, dentro este tema complicado y tan serio, también existe la picardía y un poco de humor. Esta vez los protagonistas fueron dos niños de 9 años. Compañeros de clase que además son amigos y vecinos. Ambos planearon una estrategia para no estar tan cargados con las tareas escolares.

Los pequeños eran conocedores del domicilio de la maestra, así que aprovecharon la ausencia de todos los vecinos por la calle e identificaron cuál era el cableado de su red de internet y procedieron a cortarlo.

En ese momento la maestra se asomó por la ventana y los pilló in fraganti. “Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían, pero desde luego algo bueno no era”, manifestó a la policía.

Los padres tuvieron que acercarse al lugar de los hechos, mientras que los niños confesaron que “es que nos manda muchos deberes, por eso le hemos cortado Internet”.

La afectada no ha denunciado los hechos. En tanto en cuanto los padres, se han comprometido a arreglar el desperfecto.

