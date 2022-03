Hace una semana, Courtney Rogers le dio la bienvenida a la pequeña Cambria, quien nació en Santa Fe, Nuevo México (EE.UU.). Esta mujer de 37 años se hizo bastante conocida en los últimos días tras revelar que estuvo embarazada durante los últimos 12 años, teniendo un total de una docena de hijos.

Cuando se casó en 2008 con Chris, un pastor de la iglesia de 34 años, nunca imaginó tener tantos hijos. Un aborto involuntario poco después de su boda, cuando ella tenía 24 años, le hizo temer que no pudieran tener hijos, cuenta el Daily Mail.

Esta gran familia, que además vive en una granja con 140 animales, logró tener 6 niños y 6 niñas. El mayor de ellos, Clint, nació en el 2010 y desde ahí decidió imitar a los integrantes de la película “Más barato por docena”.

“Al principio tuvimos todos niños y después los últimos cinco han sido niñas. Todo se igualó”, reveló la mujer al medio británico.

Ahora que son 14, Courtney y Chris viven con sus hijos Clint, de 12 años, Clay, de 10, Cade, de nueve, Callie, de ocho, Cash, de siete, los gemelos Colt y Case, de seis, Calena, de cuatro, Caydie, de tres, Coralee, de dos, Caris, de uno, y la recién nacida Cambria.

“Terminamos con seis niñas y seis niños, así que no creo que tengamos más, a menos que nos llevemos una sorpresa”, dijo la madre, quien está en contra de la anticoncepción.

“Va a ser extraño no tener otro bebé. En general, el embarazo me trató bien, no me enfermé y nunca estuve en reposo en cama, por lo que siempre pude cuidar a los niños. He disfrutado tener bebés”, indicó la madre muy orgullosa de cada hijo que tuvo.

El tiempo más largo que estuvo sin estar embaraza fueron siete meses, comentó, durante los cuales sufrió un aborto, por lo que a Courtney le resultará extraño no ser una madre gestante, otra vez.

Una convivencia nada sencilla

Actualmente, el hogar de Courtney y Chris cuenta con cuatro dormitorios, sin embargo, planean ampliar su casa para crear siete habitaciones más para que sus hijos duerman en parejas. Además de ello, remodelarán su sala para que todos entren cómodamente.

La madre también reveló que no sólo se ocupa del buen funcionamiento de la casa, sino que también educa a todos los menores en su casa, mientras que su esposo trabaja en la iglesia y en el mantenimiento de la granja.

“Lo hacemos todo juntos. Trabajamos juntos y educamos juntos en casa”.

“Cuando son más pequeños, ayudo a los niños con todos sus estudios, pero cuando son mayores -a partir de los 12 años- pasamos a darles clases online”, reveló.

Si bien tiene muchos seguidores que han visto el desarrollo de su familia, todavía enfrenta cierta hostilidad por parte de algunas personas que critican que tenga tantos hijos.

“A veces me resulta difícil, ya que la mayoría de la gente piensa que estamos locos por tener tantos, pero tengo varios amigos en Internet con familias numerosas”, comentó.