Una mujer posa para fotos en un campo de flores de cempasúchilo durante los preparativos para la celebración del Día de los Muertos en el Rancho San Juan Diego, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en México.

El próximo lunes 2 de noviembre, México celebra el Día de los Muertos para rendir homenaje a familiares y amigos fallecidos, y este año lo hará con coloridas calaveras sonrientes, muy coquetas, que hacen ver a la muerte como algo natural que no debe hacernos temer.

Fecha

El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada principalmente los 1 y 2 de noviembre para honrar a los seres queridos que han fallecido. Es una festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Cementerios

La tradición tiene sus jornadas centrales el 1 y 2 de noviembre, aunque los preparativos comienzan durante los últimos días de octubre.

En casas, cementerios y espacios públicos aparecen las características flores anaranjadas de cempasúchil, veladoras, calaveras decoradas y ofrendas con los alimentos preferidos de quienes ya no están.