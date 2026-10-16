A sus 65 años y aunque varias veces había asegurado que nunca se cortaría sus rulos, el legendario ex futbolista mundialista de la selección Colombia, Carlos “El Pibe” Valderrama, difundió un video con el texto “mi gente, hoy es el día”, en que se ve cómo le cortan su icónica melena.

Su esposa, Elvira Redondo, quien con una máquina le dejó la cabeza completamente rapada, lo llama “el calvo Valderrama”.

Y “El Pibe” responde de inmediato en defensa de su nuevo corte, más juvenil: “No joda, se ve bacano”, es decir muy bien.

Proceso

En la grabación, Valderrama aparece junto a su esposa, Elvira Redondo, quien utiliza una máquina para cortarle el cabello. Mientras sus tradicionales rizos desaparecen, el exmediocampista bromea sobre la reacción que podrían tener sus nietos al verlo con una apariencia muy diferente.

¿Razones?

Al finalizar el corte, el colombiano se muestra satisfecho con el resultado y expresa: “Se ve bacano”.

Sin embargo, Valderrama no explicó los motivos que lo llevaron a despedirse de uno de los rasgos más reconocidos de su imagen durante su carrera como futbolista.