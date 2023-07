TikTok es una plataforma en la que se comparte todo tipo de contenido gracioso. En esta ocasión, una joven peruana se volvió tendencia en redes sociales al cantar a viva voz un particular tema musical. Los usuarios reaccionaron al video u trataron de adivinar cuál fue la canción que estaba cantando.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @maracuchoenperu, la joven peruana se encontraba en el paradero. Aparentemente, estaba esperando su bus para llegar a su destino. Mientras tanto, se puso a cantar muy emocionada.

Como era de esperarse, los usuarios se preguntaron qué canción estaba cantando la mujer. Muchos lanzaron algunos nombres de artistas que podía estar imitando, uno fue Andrea Bocelli, Lady Gaga y Adele.

Estos fueron los comentarios que dejaron los cibernautas: “Se le metió el alma de Yoko Ono”, “Está inspirada”, “Cómo es posible este suceso”, “Esa soy yo, pero nadie me entiende”, “No me río porque fácilmente puedo ser”, “Me parece bien que cante, es su vida y eso no le hace mal a nadie”, “Déjenme cantar tranquila”, “Está escuchando heavy metal”.