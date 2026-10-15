Con éxito y sin complicaciones concluyó la cirugía torácica a la que fue sometido ayer el papa León XIV en el hospital Gemelli de Roma, tras revelar, el último domingo, que los médicos le detectaron un nódulo en uno de sus pulmones.

Sin embargo, el Vaticano detalló que los médicos le retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho luego de confirmar que padecía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer según explicó el doctor Elmer Huerta.

El diagnóstico fue confirmado mediante un examen histológico realizado durante la operación. “Para que la intervención fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, señalaron en un comunicado el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, a cargo del procedimiento médico.

DETALLES. La cirugía duró aproximadamente 90 minutos, aunque el santo padre permaneció cerca de tres horas en el quirófano. Tras la intervención, León XIV despertó con normalidad y, luego de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso del centro médico.

Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas citadas por la prensa internacional, en una señal alentadora tras la operación. No obstante, aún se necesitan más evaluaciones para determinar si la enfermedad se ha extendido a otras zonas del organismo.

Así lo señaló el doctor Huerta tras explicar que el adenocarcinoma pulmonar confirmado tras la operación es un tumor maligno. “Eso es importante para determinar el tratamiento. No sabemos si el tumor dio siembras a los ganglios del pecho. Faltan varios pedazos de información para saber qué tipo de tratamiento va a recibir el santo padre”, señaló en RPP.

PREOCUPACIÓN. El diagnóstico de cáncer de pulmón del papa León XIV ha generado preocupación entre los fieles, quienes a nivel mundial han dedicado rezos para su pronta mejoría. Ayer, incluso, llegaron hasta la capilla del hospital Gemelli, donde el sumo pontífice fue intervenido.

En el Perú, los Obispos del Perú convocaron a todos los feligreses a elevar sus oraciones por el santo padre.

“Nos unimos en comunión, poniendo al Santo Padre en las manos de Dios”, señaló su anuncio.

También, la Conferencia Episcopal peruana invitó a encomendar la vida y la recuperación del sumo pontífice al Señor de los Milagros, en este mes morado.

OJO AL DATO. El Vaticano no ha detallado qué tratamiento podría requerir el papa después de la cirugía, ni ha precisado cuándo recibirá el alta médica.