La chaqueta negra y el pantalón que usó Olivia Newton John en “Grease” fueron subastados el último sábado por 405 mil 700 dólares en Beverly Hills.

Los pantalones de cintura alta y la chaqueta de cuero negro en la que se balanceó Olivia Newton John durante el mítico “You’re the one that I want” subieron al doble del precio estimado, según anunció la casa de subastas Julien’s Auctions en un comunicado.

Los fondos obtenidos por la subasta de estas dos icónicas prendas se destinarán al Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre de Melbourne (Australia), un centro desde el que la actriz lleva años investigando y tratando el cáncer, una enfermedad que ella misma ha padecido.

“Creo que fue algo liberador. Lo veo ahora y es como: ‘Oh, ella cambió por él, pero él también cambió por ella’ (...). En realidad, los dos se amaban de cualquier forma: eran solo cosas superficiales", comentó en una reciente entrevista la recordada actriz cuando fue consultado sobre el valor de ambas prendas.

“Grease”, que se estrenó en 1978, cuenta la historia de los amores de Sandy (Olivia Newton-John) y Danny (John Travolta), dos estudiantes de secundaria de la década de 1950, de chaquetas negras con grandes corazones.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - OCTOBER 29: Olivia Newton-John with her 'Grease' costuming on display at the VIP reception for upcoming "Property of Olivia Newton-John Auction Event at Juliens Auctions on October 29, 2019 in Beverly Hills, California. Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP Rodin Eckenroth | AFP