El hincha israelita, popular personaje peruano, llegó hasta la base aérea Las Palmas, en Surco, para presenciar la misa del papa León XIV, sumándose a los miles de fieles que esperan con entusiasmo este encuentro religioso.

El conocido hincha, cuyo nombre es David Chauca, no pasó desapercibido entre los asistentes, quienes lo reconocieron durante su recorrido por el recinto.

Hincha israelita en base aérea Las Palmas.

Además, aprovechó la ocasión para ofrecer pequeños llaveros a los fieles que llegaron hasta Las Palmas para participar de la celebración religios