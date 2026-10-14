A pocos días de oficializarse con su registro legal su divorcio del actor Tobey Maguire, el exintérprete del Hombre Araña, su exesposa Jennifer Meyer contrajo matrimonio con el empresario musical Geoffrey Ogunlensi, en Estados Unidos.

Lo anecdótico es que el recordado protagonista de Spider-Man ofició la boda y hasta hizo movimiento de la película. Tobey Maguire condujo la ceremonia y fue testigo de los votos que se hizo la pareja.

La ceremonia ocurrió el sábado 10 de octubre en Hawái, apenas unas semanas después de que ambos finalizaran legalmente su divorcio.

Invitados

De acuerdo con Page Six, la celebración tuvo lugar en el Four Seasons Resort Lanai y reunió a familiares, amigos y varias figuras de Hollywood. Entre los invitados estuvieron Leonardo DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti; Courteney Cox; Kate Hudson; Rachel Zoe; Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos.

Sin embargo, la presencia de Tobey Maguire fue el detalle más curioso. El actor no acudió solamente como invitado: tomó el lugar del oficiante mientras Meyer y Ogunlesi intercambiaban votos.