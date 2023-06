¡Realmente conmovedor! Un reciente video viral compartido en TikTok y otras redes sociales ha tocado el corazón de millones de usuarios y ha dado la vuelta al mundo. Un perrito conmovió a más de uno tras ser captado en el funeral de su amigo. El cachorro no solo se acercó al cajón, sino que lloró cuando vio su foto una vez más.

Tal como apreciar en el clip compartido por el usuario @picklepieo, un tierno perro se acercó al féretro donde estaba su difunto amigo y, al ver su foto, soltó un fuerte lloriqueo por unos segundos. Luego se bajó y se sentó en una de las sillas, donde habían otros dos canes.

Como era de esperarse, los cibernautas terminaron muy conmovidos y le dieron el pésame a los dueños del difunto can. Por otra parte, el clip ya ha superado 4.100.000 de visualizaciones y ya cuenta con más de 1.200.000 reacciones.

“Y saber que ellos no pueden expresar su dolor”, “Amor incondicional”, “Justo hoy que durmieron a mi gordito, me aparece este video”, “Yo sí lloré porque sé lo que se siente”, “Inevitable no llorar”, “Ellos entienden todo”, “Cómo llora”, “El perro llorando reconociendo a su amigo”, “Todos los perros van al cielo”, “Lamento mucho su pérdida”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios.