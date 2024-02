En medio de la expectativa por el Día del Amor y la Amistad, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, respondió a través de redes sociales si se animaría a utilizar la popular aplicación de citas Tinder.

Como es sabido, la hija del expresidente Alberto Fujimori se divorció de Mark Vito Villanella en 2020, y desde entonces no se le ha conocido una nueva pareja. Sin embargo, su soltería no sería impedimento para que celebre ‘San Valentín’.

En el video compartido en sus redes sociales, Keiko Fujimori se pronuncia sobre la posibilidad de incursionar en Tinder, pero pese a que en un inicio admite no está “preparada” no descartaría la posibilidad. “ La verdad, no estoy preparada todavía. ¿O sí? ”, comentó.

Keiko Fujimori descarta reconciliación con Mark Vito

En una entrevista con un medio local, Keiko descartó rotundamente la posibilidad de retomar su relación con Mark Vito. “ Yo he decidido no seguir a Mark (en TikTok) para que no se generen especulaciones. A veces salen en las noticias estas personas se siguen. Yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte. Descarto volver con él ”, sentenció.

Por otro lado, la hija del expresidente Fujimori aseguró que tras su separación el proceso de conciliación se llevó a cabo por el bienestar de sus hijas, Kiara y Kaori.