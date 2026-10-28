Cachorros de león juegan en su recinto del zoológico de Dortmund, en el oeste de Alemania, bajo la atenta mirada y el cuidado de sus amorosas madres, las leonas de cinco años Zuri y Saba, que dieron a luz a cinco y siete leoncitos los días 28 y 31 de julio últimos, respectivamente.

Las mamás leonas están criando juntas a los doce felinos, todos hijos del mismo padre, el león Boeti, de seis años.

Zuri dio a luz primero a una camada de 5 cachorros, y su hermana Saba dio a luz tres días después a 7 cachorros. Ambos partos ocurrieron de forma exitosa.

Crianza compartida

Las dos madres han criado a los 12 cachorros de manera conjunta y en perfecta armonía. En el mundo de los leones esto se conoce como “allomothering” (crianza comunitaria), donde las dos leonas cooperan activamente e incluso amamantan indistintamente a los cachorros de la otra.

Los cachorros

El zoológico confirmó que, del total de las 12 crías de león, 8 son machos y 4 son hembras.

Actualmente ya se les puede ver explorando el recinto exterior del zoológico junto a sus madres durante los días de buen clima.