La colombiana de 51 años, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable que transformó la vida de Martha en un tormento.

Según informó el medio de comunicación “BBC”, Martha Sepúlveda es el primer caso en Colombia al que se le autoriza una eutanasia sin tener una enfermedad terminal.

Martha sabía que su enfermedad le produciría una muerte lenta y dolorosa y que duraría por muchos años, lo que la llevó a decidir elegir a no continuar con su vida.

“Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno”, fue el testimonio de su hijo de 22 años para la “BBC”. Él la estuvo apoyando en su decisión y lucha desde el primer momento en que su madre se lo contó.

“Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mi”, es lo que comentó Martha, quien desde que se enteró de que le otorgarían el derecho a la Eutanasia, paradójicamente ha vuelto a la vida y no deja de sonreír.

