¡El calor no da tregua! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una alerta roja por el aumento de las temperaturas diurnas, de moderada a extrema intensidad, que afectará regiones de la costa y la sierra hasta este viernes 16 de octubre.

El aviso meteorológico comprende a 18 regiones, entre ellas Lima y Callao, donde la población deberá tomar precauciones para prevenir la deshidratación y los golpes de calor, sobre todo en niños, adultos mayores y otras personas vulnerables.

El caluroso clima, asociado al fenómeno de El Niño, alcanzará también a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura, Puno y Tumbes.

Asimismo, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV).

En cuanto a las temperaturas máximas, la costa norte, desde Tumbes hasta Lambayeque, registraría valores de entre 25 °C y 36 °C. Además, no se descarta lluvia dispersa, como la registrada la tarde de ayer en zonas de la región Piura.

CAPITAL. Para la costa central, que comprende desde La Libertad hasta Ica e incluye Lima, se esperan temperaturas de entre 24 °C y 32 °C, mientras que en la costa sur, desde Arequipa hasta Tacna, los termómetros marcarían entre 23 °C y 30 °C.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y usar sombrero, ropa ligera y protector solar, además de beber agua con frecuencia.

OJO AL DATO. Ayer, según Asismet, le temperatura máxima para octubre en Lima y Callao fue de 27.7 °C con sensación térmica de 28 °C.