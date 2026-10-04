La foto “Bears Sharing a Joke”, se traduce al castellano como “Osos compartiendo un chiste”, obra del fotógrafo estadounidense Charles Janson, es una de las finalistas del prestigioso concurso internacional Nikon Comedy Wildlife Awards.

La foto se tomó dentro del Parque Nacional y Reserva Clark, un santuario famoso a nivel mundial para la observación de osos pardos.

Aunque parece que se matan de risa ante un buen chiste, en realidad son dos machos jóvenes participando en una pelea de juego o “sparring”, con forcejeos y manotazos vitales para su desarrollo y próximas batallas reales por territorio y de apareamiento cuando se conviertan en adultos.

No son agresivos

A pesar de que los movimientos y zarpazos pueden parecer agresivos o peligrosos a simple vista, el fotógrafo detalla que estos dos ejemplares son en realidad “compañeros” de juego que suelen pasar tiempo juntos. Es sumamente raro que se lastimen de gravedad durante estas sesiones de socialización.

El escenario (Chinitna Bay, Alaska) está dentro del Parque Nacional y Reserva Clark. La bahía de Chinitna es un santuario famoso a nivel mundial para la observación de osos pardos (Ursus arctos).