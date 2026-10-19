Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, en la Vicaría Centro de Guayaquil, Ecuador, y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, murió tras ser aplastado por una cruz que se desprendió durante la misa diaria que celebraba.

El símbolo religioso, con Cristo crucificado, instalado en la pared detrás del altar mayor, se desprendió y golpeó al sacerdote por la espalda, sobre su cabeza, mientras celebraba la Eucaristía ante los fieles presentes y quienes seguían la ceremonia católica por Internet.

Fallecimiento

El fallecimiento del sacerdote fue confirmado mediante un comunicado de la Arquidiócesis de Guayaquil, que lo identificó como integrante de la Congregación del Santísimo Redentor y responsable de la parroquia perteneciente a la Vicaría Centro.

El fallecido Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un sacerdote católico perteneciente a los redentoristas, una congregación religiosa dedicada principalmente a la evangelización, las misiones y el acompañamiento espiritual de las comunidades.

Atención pastoral

El religioso ejercía como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Su responsabilidad incluía la atención pastoral de la parroquia y la celebración de los servicios religiosos.

Su nombre aparecía acompañado de las siglas CSsR, que identifican a los integrantes de la Congregación del Santísimo Redentor. Esta comunidad fue fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio y tiene como parte de su misión la predicación del Evangelio, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.