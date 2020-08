Se fue al cielo con la ilusión de ver 'Avengers: Endgame', pero sus amigos lo recordaron

La saga "Avengers: Endgame" fue esperada por muchos, entre ellos por un joven identificado como Chuy Qv, sin embargo este falleció antes de su estreno. El hecho ocurrió en México.

Sus amigos, quienes fueron al cine, lo recordaron y le hicieron un homenaje antes de ver la película. Ellos compraron un boleto más y en ese lugar pusieron una rosa blanca y una playera con el logo de los Avengers. Nadie se sentó en ese asiento.

La foto fue compartida en la red social con una emotiva descripción, que hizo que se viralizara. "Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías, te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estas más pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente, tus ilusiones se quedan aquí", se lee.

Una vez viralizada la foto, generó diferentes reacciones. Algunos juzgaron y criticaron el accionar, sin embargo, la joven que subió la imagen, Jazmín Ochoa se defendió a través de Facebook.

"Creo que todo esto se salió de control, nosotros no buscamos fama ni atención. Espero un día encuentren una amistad como la de nuestro amigo, una amistad sincera, honesta e inigualable y que con su sola presencia bastaba para hacerte sentir bien. Y si aún no la encuentran siento pena por ustedes”, escribió.

HAY MÁS...