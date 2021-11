Cuando la gasolina sube de precio en todo el mundo, no solo en el Perú, tener velas con ese aroma parece ser chic, tal como lo demuestra la alta demanda por ellas.

Y es que no todo el mundo tiene la misma definición de lo que huele “bien” y una vela que huela bien puede llevar a apreciar un aroma fuera de lo común.

Por todo ello, la marca de lujo DS & Durga ha creado su modelo “Diesel del 85″, una vela con un original aroma a gasolina

El cofundador de la compañía, David Moltz, explica que el olor no es exactamente a combustible, sino que “la vela Diesel ‘85 de DS & Durga te lleva a la carretera. Es el aroma elegante y robusto de los asientos de cuero curtido color azafrán, bañados por el sol entrelazados con tierra húmeda y humo de diesel. Una fragancia inspirada en los viajes por carretera en un Mercedes Benz de la década de 1980, con las ventanillas bajas, cantando “we must never break the chain” mientras deja el olor a combustible quemado a su paso”.





Recuerdos relacionados con autos

Por lo tanto, la vela huele más a una combinación de recuerdos relacionados con el automóvil que a gasolina, pero al parecer, eso no le quita el encanto. Su descripción incluye: notas principales, cuero azafrán, ante y vinilo; notas de corazón: violeta blanca, hiba y castoreum; y notas base: humo diesel, tierra y resina de gálbano.

La vela de gasolina cuesta 60 libras y se vende en el sitio de la marca y en Amazon.