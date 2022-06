Un reportero de PBO Radio acaba de convertirse en viral tras lo sucedido en el mercado La Parada, en La Victoria. Él llegó hasta el lugar para consultar a los comerciantes sobre las consecuencias de un posible desabastecimiento de alimentos en los mercados por el paro de transportistas de este 27 y 28 de junio en Perú; sin embargo, se volvió tendencia tras malinterpretar una frase y la explicación que recibió por parte del hombre para aclarar su idea. Aquí te contamos lo que sucedió en pleno enlace en vivo y que causa revuelo en TikTok .

MIRA TAMBIÉN | Loro sirve de claxon a abuelito montado en su bicicleta y arrasa en TikTok

El periodista Marcial Vilela, con micro en mano, entrevistaba a diversas personas que se ganan la vida trabajando en este lugar de abastos, sin imaginar que su pregunta, y cómo malinterpretó una respuesta, iniciaría una jocosa anécdota.

La pregunta que terminó en viral

Cuando vio a un vendedor de paltas se le acercó para preguntarle: “¿Vas a chambear (trabajar) el lunes y martes que hay paro?”. Ante esto, el hombre respondió: “Claro pe doctor o el presidente Castillo nos va a dar que comer. No me va dar, sino tengo que buscármela para las cuatro mujeres que tengo que mantener”.

Fue ahí donde Marcial Vilela quedó impactado por la confesión y creyó que el hombre era todo un Badani y tenía un séquito de amantes y le lanzó la frase que lo terminó convirtiendo en viral: “Mi hermano me saliste mujeriego. El periodista claramente entendió mal las cosas y quedó helado con la respuesta: “Mi señora y mis tres hijas pues”. Un momento de troleo en vivo que quedó inmortalizado al estilo de ‘Turn down for what’.

Usuarios reaccionaron a la troleada

Pese a la preocupación por las consecuencias del paro de transportistas en Perú, este hecho hizo reír a más de uno en TikTok donde los comentarios no tardaron en llegar tras el bochornoso momento por la idea malinterpretada.

“Eso les pasa por malpensados”, “Ja, ja, ja, ja eso es por sacar conclusiones apresuradas”, “No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada”, “No encuentro fallas en su lógica”, “Maravillosa jugada”, “Crack mi tío”, “cuando el periodista estaba de ida, el señor ya fue y regresó 3 veces”, “no esperaba esa respuesta”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.