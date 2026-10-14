Intensas tormentas eléctricas acompañadas por la caída de granizos y lluvia se registraron ayer en la Región Metropolitana de la capital, Santiago de Chile.

Muy golpeadas resultaron las comunas de Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y La Florida, donde se registraron inundaciones en calles y viviendas.

Se emitió una alerta roja para toda la zona central del país, desde Coquimbo hasta Biobío, y centros de trabajo y estudio cerraron para que le gente vaya a sus casas.

Pronóstico

La caída de granizo se produjo durante un episodio de inestabilidad previsto por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que había pronosticado chubascos, viento y tormentas eléctricas para la tarde y noche.

El pronóstico también contemplaba precipitaciones en otras regiones de la zona central, como Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Precordillera

Meteorólogos señalaron que las precipitaciones podrían concentrarse con mayor intensidad en sectores de la precordillera.

Entre las comunas que podían recibir más lluvia figuraban La Reina, Peñalolén, partes altas de La Florida, Puente Alto, Las Condes, Lo Barnechea y San José de Maipo.