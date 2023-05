En diversos videos de TikTok y otras redes sociales se ha podido ver el alcance que tienen los heladeros de la empresa D’Onofrio. Esta vez, un trabajador de la conocida empresa sorprendió al llegar hasta la frontera Perú-Chile para vender sus productos. El señor se atrevió a manejar su triciclo hasta el territorio donde se puede a un grupo de personas y algunas autoridades.

Tal como se aprecia en el video compartido por la usuaria @Yaniturpo, se puede ver el preciso instante en que un hombre montaba su carrito muy cerca de una zona llena de migrantes.

“No puede ser, pero se asoma a paso lento”, se puede escuchar estas palabras como parte de la narración de una mujer, mientras hace zoom para divisar mejor al heladero. Algo que llamó la atención de los internautas fue que la policía se comenzó a acercar al protagonista del video.

Al ver este clip, los usuarios de TikTok aplaudieron el esfuerzo que hacen este tipo de trabajadores. Además, elogiaron al hombre que llegó hasta la zona fronteriza.

“Quien hace el sacrificio es el vendedor, no la marca”, “Sin ellos, D’Onofrio no sería nada”, “Muy buen servicio. Cerca de ti”, “D’Onofrio está en todos lados”, “Mis respetos”, “Y de dónde salió, si cerca no hay nada, puro desierto”, “Cómo es posible este suceso”, “Es un héroe”, “Son todo terreno”, fueron algunos comentarios dejados por los cibernautas.