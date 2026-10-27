La rapera trinitense Nicki Minaj viajó en el avión presidencial de Estados Unidos junto a Donald Trump y lo acompañó a un mitin en apoyo al candidato republicano al Senado, Mike Rogers. En su discurso, en tono sexista, Trump elogió su “trasero precioso”.

“Ponte de pie, es difícil no verlo”, exclamó el mandatario sobre Nicki Minaj.

Público elogio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente el trasero de la rapera Nicki Minaj durante un mitin en Port Huron, Michigan, donde destacó su apariencia física frente a los asistentes y luego le pidió que se pusiera de pie.

El episodio se produjo en medio de la creciente cercanía entre ambos y del respaldo de la artista a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Donald Trump mira fijamente a la rapera.

¿Se pasó?

“Por cierto, vi un trasero increíblemente hermoso: el de Nicki Minaj. Es imposible no mirarlo. ¡Levántense! Es imposible no mirarlo”, afirmó Trump durante el acto.

A continuación, el mandatario aclaró que esperaba que sus comentarios no hubieran ofendido a la cantante y aseguró que le tiene un gran aprecio. “Espero que Nicki no se haya sentido insultada, pero la queremos mucho. Lleva con nosotros mucho tiempo”, agregó Trump.

Ella lo apoya

Tras las declaraciones del mandatario, la intérprete musical se subió al escenario y además no mostrarse ofendida por las polémicas declaraciones de Trump, reivindicó su apoyo para las elecciones del próximo mes.

“¡Amamos a Trump!” aseguró la cantante. Nicki Minaj expresó su respaldo al presidente y aseguró sentirse “muy honrada” de trabajar con él, a quien definió como un símbolo de “resiliencia”.

Niños

Además, cuestionó la exposición de los niños a los tratamientos de cambio de sexo y sostuvo que, desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca, cambió la energía del país.

“Muchas personas estaban empezando a rendirse un poco. Desde que él ha vuelto, ha cambiado la energía de nuestro país. ¡Un futuro por el que esperar con ilusión!”, afirmó la rapera Nicki Minaj.