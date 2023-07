Un reciente video ha desatado el caos en TikTok y otras redes sociales. Resulta que un estudiante de la PUCP destrozó su diploma en plena ceremonia de graduación ante la mirada de sus familiares y compañeros. El suceso no pasó por alto y ha generado opiniones divididas entre los cibernautas.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @adriian7oops, un joven recién graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú se encontraba en la ceremonia de graduación junto a algunos compañeros. De repente, cuando todos se encontraban posando para la foto, tomó su diploma y lo comenzó a romper con sus manos ante la mirada de todos los asistentes.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron a este video viral y dejaron sus opiniones. Muchos afirmaron que el muchacho fue irrespetuoso con las personas que invirtieron en su educación. Otros afirmaron que esto pasa cuando no se esfuerza por conseguir las cosas y sus padres se lo pagan. Así como estos comentarios hay muchos más de todo tipo.

“Cuando a uno no le cuestan las cosas”, “Cuando tus papás te pagan la carrera que no quieres”, “Y uno deseando la oportunidad de egresar de una de esas universidades privadas”, “Ese seré yo”, “Bueno, yo terminé Derecho por mis padres y ya el otro mes me dan el bachiller de Educación Bilingüe”, “Me pregunto: ¿qué habrá sentido? ¿Una sensación de que desperdició su tiempo?”, fueron algunos comentarios.