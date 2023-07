El matrimonio es uno de los momentos más importantes para los novios. Las parejas suelen preocuparse por dar la mejor impresión a sus invitados en un evento como este. Por ello, preparan deliciosos banquetes para que los asistentes disfruten de la comida. Sin embargo, esta vez pasó algo peculiar en un matrimonio, ya que dieron sopa Maruchan como parte de los platillos de degustación para sus amigos y parientes.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @mariomejiawp, todos los invitados tenían la popular sopa en sus manos. Además, se puede ver que cada uno de los asistentes se encontraban augustos con la comida.

Como era de esperarse, el video viral despertó opiniones divididas entre los internautas, pues algunos comentaban que esto lo hicieron porque no querían gastar dinero, mientras que otros afirmaron que es algo innovador y creativo para una boda dar este tipo de banquetes.

“Quisieron ahorrarse algunos gastos”, “La señora de azul”, “Yo quería hacer lo mismo en mi fiesta de cumpleaños”, “Sí son de varo porque la maruchan ya está bien cara”, “Es para que no se pongan ebrios por el picante”, “Ya me veo en mi boda”, “Siempre pensando en ahorrar”, “Qué rico, me hubiesen invitado”, “Se me antojó, buena idea”, “Voy a hacer sopa ahora mismo”, fueron algunos