Una usuaria de los Estados Unidos en TikTok se ha convertido en tendencia entre los miembros de esta red social por revelar la receta secreta para fabricar una deliciosa gaseosa de forma casera, pero completamente saludable, ganándose millones de reproducciones y comentarios diversos.

Dos ingredientes claves

Nuestra protagonista se llama Amanda Jones, quien no ha dudado en comparar su fórmula como una Coca Cola, pero que tiene dos ingredientes que la diferencia de esta bebida mundialmente reconocida: agua carbonatada y vinagre balsámico.

El metraje fue compartido el pasado 8 de junio y, hasta el momento, viene acumulando más de 6 millones de reproducciones. En el texto de descripción, ella nos invita a hacer lo mismo: “Deberías intentar esto”, mientras que en la leyenda dentro de la cita se lee: “Hagamos una Coca Cola saludable”.

Las imágenes nos muestran a Amanda echa un poco de vinagre balsámico encima de hielo, llenarlo hasta medio vaso, el resto del mismo lo completa como el agua carbonatada. Esta receta, nos dice en el video, le fue dada por su instructor de Pilates, el mismo que lo prepara a ingiera de forma diaria.

Ella asegura que sabe, exactamente, igual a la gaseosa de color negro, pero es contundente al decir que este brebaje es una opción “más saludable”, en comparación con cualquier marca de gaseosa que se nos pueda imaginar.

“Se parece, pero no sabe igual”

De inmediato, los usuarios de TikTok reaccionaron ante su bebida casera, la mayoría de estos sumamente sorprendidos, mientras que otros narraron su experiencia al probar este mismo brebaje.

“No es un refresco de aderezo para ensaladas”, “cero posibilidades que esto sepa a Coca Cola”, “chica casera acaba de provocar que, al menos, 50 personas beban vinagre balsámico con hielo”, “Coke Zero, chicas, por favor, disfruten un poco de la vida”, “esto debe afectar su puntaje de crédito de alguna manera”, “chicos, no sé cómo decirles esto, pero balsámico y guayaba Lacroix no va a saber como Coca Cola azucarada”, “solo porque es del mismo color que la Coca Cola no significa que sea lo mismo”, “puedo confirmar que esto no sabe a Coca Cola. No está mal, pero no es lo mismo”.