Un joven de Perú decidió acudir a TikTok para contar su hilarante testimonio ¿Por qué? Pues el muchacho tiene una novia a la cual ama con toda su vida, pero confiesa que andar con ella le sale un ojo de la cara, por lo que el video no tardó nada para aterrizar en esta red social donde de inmediato se hizo viral.

“Invirtiendo” en el amor

Flavio (@elchicodelosaudios) nos muestra todo un día al lado de su “amorcito” el cual empieza en un chifa: “¿cuánto se gasta en un día teniendo novia?” y, de inmediato, nos muestran a ambos degustando un suculento arroz chaufa: “fuimos a comer chaufa y vino su amiga la metiche, así que al final gasté en dos chaufas”, añadiendo que ambos platillos le costó 22 soles.

Al rato, ambos se van a otro lado en bus, el pasaje de ambos, que él pagó, costó 3 soles: “luego de esto, llevé a mi novia en combi a ‘La Cachina’”, donde estaban sentados juntos cogiéndose de las manos.

Mira aquí el video viral

Una vez en este populoso lugar de Lima: “llegamos a ‘La Cachina’ y le compré un polo a 7 soles, mano”, cuando se escucha la voz de su novia que dice: “¡Flavio, eres un tacaño!”, luego, el tiktoker se muestra sonriendo sosteniendo un oso de peluche grande, con un globo romántico.

Y es que todo esto se debió porque su “amorcito” cumplía años. Reveló que la sorpresa de amor le costó 120 soles, mientras que, sumando los gastos arriba mencionados, hacen un total de 150: “espero no ser un soldado caído”, dice sobre el final del clip.

“Pagarle a la novia está bien”

De inmediato, miles acudieron a la caja de comentarios para dejar sus puntos de vista: “mejor me voy a las cariñosas”, “pagarle a tu novia está bien, pero ¿a la amiga? ¿es necesario si no es nada tuyo?”, “¿cómo gastan tan poco? Yo salí a cortarme el cabello y al final del día gasté 250 soles, no comí una semana por salir”, “‘asu’, qué palta llevarla en micro”, “si está cuando eres ‘misio’, merece todo cuando tengas mucho”, “yo gasté 600 en una salida”, “pues es su cumpleaños. Es un esfuerzo”.