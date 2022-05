YouTube: Carro traspasando a 'niña fantasma' se vuelve viral en redes [VIDEO]

La difusión de casos paranormales son el pan de cada día en las redes sociales. En esta oportunidad, fue subido a YouTube un video registrado por las cámaras de seguridad ubicados en la avenida Reforma en la Ciudad de México y en él se aprecia lo que sería una “niña fantasma”.

Según las cámaras de seguridad, el video donde se aprecia a la supuesta fantasma fue registrado este 18 de septiembre a las 02:20 horas y difundido en la red social de YouTube gracias a la cuenta “Oxlack Investigador”

Mientras el video transcurre, se puede ver con mayor claridad lo que sería la imagen de una "niña fantasma" a la mitad de la avenida Reforma. De pronto, un vehículo particular aparece en escena y la traspasa, sin provocarle dolor alguno.

El video fue subido a YouTube este mismo 18 de septiembre y en solo dos días ha logrado convertirse en viral en las redes sociales. Ha sido reproducido más de 460 mil veces, tiene más de 3 mil "Me gusta", más de 800 "No me gusta" y más de 800 comentarios de todo tipo.

Para algunos cibernautas, las imágenes serían reales, pero hay quienes consideran que existe edición de por medio.

ORBE GRABADO

En esta oportunidad se logró capturar a un orbe fantasmal (misteriosa bola de luz) y que según los expertos en este ámbito es la mejor evidencia de presencia de fantasmas.

En el video subido a YouTube se puede ver claramente a esta orbe fantasmal flotando sobre la sala de una casa a la misma hora cada mañana. Luego de ello, desaparece misteriosamente y no deja mayor rastro sobre su existencia.

El hombre que subió este video a YouTube fue Robert P, quien según la página web, www.mundoesotericoparanormal.com, "explicó que el inexplicable espectro sólo aparece entre las 3 y 6 de la mañana".

El misterioso orbe que se puede ver en YouTube es de color blanco y flota directamente sobre la cámara. Además, de acuerdo a Robert, residente de Colorado, cuando vio por primera vez la aparición fantasmal le recorrió un escalofrío por toda la columna vertebral.

Para los escépticos, no se trataría de una orbe fantasmal, sino de una simple luz reflejada por un vidrio, en un espejo, en metal o en las paredes. Otros afirman que se trataría de polvo, polen, pelusas, humedad, un pelo o incluso insectos.

YouTube: Supuesto fantasma aparece en set de televisión [VIDEO]

YouTube: Padre graba a fantasma en un parque infantil [VIDEO]

Zombies: ¿Hallan pruebas de su existencia en Sicilia?

YouTube: Supuesto extraterrestre bajando de un OVNI deja en shock [VIDEO]