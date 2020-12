A veces uno quiere recibir el nuevo año con otro look, para dejar todo lo malo atrás y cerrar ciclos. Aclarar el cabello es una manera simple de lograr esta sensación, ya que te da otro aspecto y hace que una se sienta renovada. Si desea hacerlo, pero no quiere asistir a la peluquería por falta de tiempo, dinero o porque simplemente no le gusta los productos químicos agresivos como el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno; aquí le dejamos algunos trucos caseros para que obtenga este resultado.





Jugo de limón

Exprima ocho limones y coloque el jugo en su pelo de 10 a 20 minutos. Cuando tengas la cabeza bañada con este líquido, siéntese bajo la luz del sol hasta que su cabello se quede duro, es decir aproximadamente por una hora. Inmediatamente después enjuague con agua tibia. Este tratamiento lo puede hacer todos los días durante una semana.

Recuerde aplicar siempre un acondicionador de buena calidad para evitar que se reseque su pelo.

Vinagre de manzana

Primero enjuague el pelo con 1/2 botella de vinagre de manzana y deje reposar por un rato. Puede ser una o dos horas. Si se lo retira antes no va a funcionar. Luego lavarse el cabello con abundante agua.





Miel

Añade una cucharada de miel a una taza de agua y espere media hora. Luego cubra su cabeza con la mezcla y deje actuar al menos por 20 minutos y máximo 30. También puede dejarlo toda la noche, si se cubre el pelo con un gorro de ducha o papel de film (plástico). Al día siguiente haga su rutina de lavado normal.





Infusión de manzanilla

La manzanilla siempre es utilizada para este fin, por su efectivad y grandes resultados dejando unos hermosos reflejos en el cabello. Para ello, ponga a hervir una taza de agua con una bolsita de manzanilla o 2 cucharadas de flores de esta planta por 3 minutos. Apague el fuego y deje reposar la infusión por 5 minutos. Cuando enfríe aplíquelo en su melena, dejando actuar por 15 minutos. Al finalizar, enjuague con agua tibia.





Canela

Este es un gran ingrediente para aclarar el cabello de manera natural. Añada una pequeña cucharada de canela en polvo a su acondicionador y cubre por completo su cabello de arriba hacia abajo. Deje reposar la mezcla toda la noche y al día siguiente lave con shampoo. Además de darle un rico aroma a tu cabello, le dará unos increíbles reflejos.

Cerveza

Lave su cabello con una taza de cerveza sin alcohol. Es importante que no tenga alcohol, para que no dañe su melena ni el cuero cabelludo. Después, masajeé con suavidad y deje reposar por 10 minutos. Enjuague con cuidado para que no queden residuos. Este producto también le asegurará más brillo y suavidad. Repítalo dos veces por semana.