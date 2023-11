En ocasiones, realizar viajes en el año para hacer turismo suele ser una tarea difícil, especialmente cuando se tiene un trabajo de oficina demandante. Sin embargo, el joven chalaco Aldo Chichizola demuestra a través de sus redes sociales cómo la organización y un gran amor por las aventuras pueden sacar adelante todos esos planes que solemos dejar para después, mientras trabajamos de 9 a 6.

¿Qué te impulsó a compartir contenido en redes?

En 2021 empecé a viajar a lugares cerca de Lima porque quería conocer nuevos destinos. Tengo una hermana que me lleva 10 años y cuando empezamos a salir en familia me decía: “¿Por qué no tomas fotos?, ¿por qué no haces videos?”. Con ella empecé a grabar, me enseñó a editar algunas cosas y, poco a poco, fui creciendo.

¿Cómo logras equilibrar tu trabajo como contador e influencer?

Son dos caras de la misma moneda. Ahí entra a tallar mucho la organización. Mi horario termina a las 6 de la tarde, entonces por las noches suelo editar videos o hacer ejercicio. Voy haciendo un calendario con días en los que grabaré o si tengo algún evento importante.

Se suele decir que los contadores son aburridos, ¿qué opinas de esto?

Depende mucho de la persona. Yo soy alegre y creo que esto le hace bien al cuerpo. Trato de mantenerme sano, hago ejercicio y, obviamente, también por los viajes tengo que estar en actividad. Un contador termina siendo sedentario y no quiero ser así.

¿Qué es lo que más te reconforta de crear contenido?

Considero que esto puede ayudar o aportar al turismo, a personas que quieren conocer nuestro país, tanto nacionales como extranjeros. Me llena bastante porque sé que, de alguna u otra forma, estoy contribuyendo a que puedan venir a Perú. Como peruano me encanta todo lo que tenemos y difundirlo es bonito.

¿Tener un trabajo de oficina te ha limitado como viajero?

En realidad, se trata de mucha organización. El estrés de la oficina y otras sensaciones pueden despejarse viajando. Hay que pensar que no todo es trabajo, darse también tiempo para uno mismo, tal vez un fin de semana. No muy lejos, acá en Lima están el norte o sur chico. Si todo es trabajo, el cuerpo y el cerebro no funcionan bien.

¿Qué aconsejarías a quienes están iniciándose como creadores de contenido?

Que no les importe el resto. Cuando te ven con la cámara, muchos dicen “¿y este qué se cree?”. En la cabeza pasan bastantes cosas, pero hay que perder el miedo. Si llega un mal comentario, no hacerse conflictos.

Aldo Chichizola - Creador de Contenido

Tiene 25 años, es amante de los viajes y contador graduado de la Universidad Nacional del Callao. En su perfil de redes sociales comparte información sobre destinos en Lima y el Perú para fomentar el turismo nacional.

