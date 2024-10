En la actualidad, el cuidado de la piel se ha vuelto una prioridad para muchas personas, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La búsqueda de una piel saludable y radiante no solo responde a un deseo estético, sino también a la conciencia sobre la importancia de prevenir el envejecimiento prematuro.

En un evento exclusivo que reunió a destacados influencers en La Mariposario, un hermoso restaurante y santuario de mariposas, Eau Thermale Avène, la reconocida marca francesa con más de 30 años de experiencia en el cuidado de pieles sensibles, presentó en Perú su nueva gama de productos: el Sérum Corrector de Luminosidad y la Crema Intensiva de Luminosidad Vitamin Activ Cg.

Esta línea innovadora está formulada con un trío exclusivo de activos: Vitamina C Glicolizada, Bakuchiol y Niacinamida. Juntos, estos ingredientes no solo potencian la luminosidad de la piel, sino que también ayudan a reducir manchas y arrugas, ofreciendo un enfoque integral para el cuidado facial.

Durante la celebración, Diario Ojo entrevistó a Lic. Daniela Macha, responsable científica de la marca para América Latina, quien compartió su visión sobre la innovación de la nueva gama y la importancia de elegir activos que beneficien la salud de la piel.

¿Qué relevancia tiene la Vitamina C en los nuevos productos lanzados? La Vitamina C en Vitamin Activ Cg representa una revolución en el cuidado de la piel. Esta forma, la Vitamina C Glicolizada, es ideal para pieles sensibles, ya que no se oxida ni irrita, y ofrece un potente efecto antioxidante que combate los daños del envejecimiento celular, ayudando a reducir arrugas y manchas.

Serúm corrector de luminosidad Vitamin Activ Cg

¿Cuál es la forma correcta de aplicar estos productos en la rutina de skincare? La rutina comienza con una limpieza de la piel, seguida de la aplicación de agua termal para calmar y preparar. Luego, se aplican tres gotitas del sérum en cara, cuello y escote con suaves golpecitos. Finalmente, se usa la crema intensificadora de luminosidad con masajes envolventes para mejorar la microcirculación.

Crema intensiva de luminosidad Vitamin Activ Cg

¿A quiénes están dirigidos estos productos? Están dirigidos a personas a partir de los 25 años, ya que es cuando comienzan a aparecer los signos del envejecimiento. Tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse, ya que también enfrentan problemas como manchas y arrugas.

¿Qué nivel de conocimiento hay sobre la Vitamina C en el mercado? Aún hay desconocimiento sobre su uso. Muchas personas tienen rutinas de skincare, pero no incluyen la Vitamina C por miedo o falta de información. Es importante buscar asesoría adecuada.

¿Cómo se puede complementar una rutina de skincare para mejores resultados? Para potenciar el efecto de los productos, es fundamental mantener buenos hábitos, como hidratarse adecuadamente, alimentarse con frutas y verduras, recibir un poco de sol diario con protector solar, dormir bien y manejar el estrés.

¿Es esta gama de productos adecuada solo para pieles sensibles? No solo para pieles sensibles; también es apta para pieles más resistentes. Nuestra marca tiene 30 años en el mercado, ofreciendo fórmulas veganas y eco-sustentables, con un 94% de ingredientes naturales que permiten ver resultados desde el primer día de uso.

¿Qué hace que VITAMIN ACTIV Cg sea tan efectivo?

Vitamina Cg. Un precursor altamente estable de la Vitamina C con acción prolongada, conocido por su capacidad para estimular la síntesis de colágeno, actuar como un fuerte antioxidante y combatir las manchas en la piel.

Niacinamida. Activo anti senescencia por excelencia, promueve la regeneración celular y posee propiedades antiinflamatorias, ayudando a mantener una piel saludable y radiante.

Bakuchiol. Este ingrediente revolucionario y vegetal disminuye líneas finas y arrugas, mientras contribuye a la firmeza y elasticidad de la piel, para una apariencia más joven y fresca.

