La figura paterna es fundamental en la vida de toda mujer. La presencia de papá influye en diferentes aspectos de la vida de una hija, desde el desarrollo emocional hasta la formación de la autoestima y de futuras relaciones de pareja.

Contar con la figura paterna al lado ayuda a tener seguridad y autoestima, pues proporciona un sentido de protección y contribuye a la confianza en sí misma; facilita la resolución de conflictos, porque le enseña a resolver problemas y afrontar los desafíos de la vida; y brinda estabilidad emocional, ya que la presencia del padre aporta un equilibrio emocional a la hija, ayudándola a desarrollar una personalidad emocionalmente sana.

EFECTOS EN LA VIDA DE PAREJA

La relación padre-hija establece un modelo de cómo deberían ser las relaciones de pareja en la vida de una mujer. La hija aprende a identificar las características de una relación, pues ve en su padre el modelo de figura masculina; los valores y el comportamiento que ve en él, cómo trata a los demás, especialmente a las mujeres, son los que ella interioriza e incorpora a su vida.

Esto resulta positivo, si la relación con papá fue buena; pero si la relación era problemática, o quizá fue un padre emocional o físicamente ausente, puede traer problemas, ya que se inclinará a repetir patrones inconscientes que aprendió del comportamiento de papá.

¿QUÉ HACER?

Si sueles tener relaciones de pareja conflictivas y poco saludables es probable que haya heridas emocionales con tu padre que vienes arrastrando desde la niñez.

Sanar la relación con papá tendrá un impacto positivo en tu vida, no lo hagas por él, hazlo por ti. Para sanar ese vínculo solo debes observar a tu padre con ojos de adulta, y tratar de entender que él hizo lo mejor que pudo con los recursos emocionales que él tenía, no lo juzgues, él también es o fue un ser humano como tú.

Te dejo esta frase sanadora para que puedas repetirla y poco a poco ir liberándote de ese dolor que, aunque no lo creas, no te deja avanzar en plenitud: “Papá, gracias por la vida, elijo disfrutarla y te tomo en mi corazón sin juicios”. Repítela cuantas veces sean necesarias, funciona aun si tu papá ya no se encuentra en este plano terrenal.